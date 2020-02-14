HPE ProLiant ML350 Gen10 – это один из самых мощных серверов типа «Tower», из числа тех, которые предлагает компания Hewlett Packard Enterprise (HPE). В сервере имеется два процессора типа Intel Scalable, до 3 Тб оперативной памяти и обширное хранилище данных. Сервер разработан для небольших и средних компаний, имеющих перспективы роста, крупных предприятий и дата-центров. Этот тихий и чрезвычайно мощный корпоративный сервер является идеальным решением как для центрального офиса, так и для удалённого филиала.

Описание

В конструкции сервера HPE ProLiant ML350 Gen10 использованы новые масштабируемые процессоры, позволяющие увеличивать производительность на 71% и количество ядер на 27%. Это чрезвычайно гибкая платформа, которая также может поддерживать до четырёх графических процессоров двойной ширины для плотной инфраструктуры Виртуальных рабочих столов, либо для работы в режиме интенсивных графических нагрузок. Дополнительный отсек для хранения данных допускает возможность установки до восьми твердотельных накопителей типа NVMe для повышения производительности и отказоустойчивости. Данный сервер типа «Tower» также может быть смонтирован на стойке с дополнительным комплектом преобразования, который может использоваться для работы как с этим сервером, так и с сервером типа HPE ProLiant ML110 Gen10.

Производительность

В сервер можно установить один либо два процессора типа Intel Scalable, относящихся к семействам Bronze, Silver, Gold либо Platinum, с количеством ядер до 28. Каждый процессор поддерживает до шести линий памяти, однако для поддержки полной ёмкости памяти в 3 Тб потребуется масштабируемый процессор с обозначением «M» в названии модификации, рассчитанный на поддержку до 1.5 ТБ памяти в каждой из единиц. Процессоры без буквы «M» в названии поддерживают до 768 Гб каждый. Режимы Turbo Boost и Intel Hyper-Threading могут быть недоступны в некоторых моделях процессоров. Питание осуществляется от блока питания мощностью 500 Вт, 800 Вт или 1600 Вт с гибким разъёмом в конфигурации с резервированием либо без резервирования.

Память

Модули памяти DDR4 SmartMemory производства HPE с тактовой частотой 2666 МГц обеспечивают повышение производительности на 11% в сравнении с модулями памяти, имеющими частоту 2400 МГц. Всего на системной плате имеется 24 слота для установки модулей памяти, при этом для каждого процессора выделено по 12 слотов. Как упоминалось выше, каждый из процессоров поддерживает шесть каналов памяти, которые в свою очередь поддерживают по два модуля памяти каждый. Для поддержки максимально допустимого объёма оперативной памяти в 3 Тб требуется процессор с буквой «М» в названии модели, а также модули памяти со сниженной нагрузкой типа Load Reduced (LRDIMM) объёмом 128 Гб. При использовании модулей памяти типа Registered (RDIMM) можно обеспечить общий объём ОЗУ до 768 Гб – при условии, что используются модули памяти объёмом в 32 Гб, работающие с частотой до 2400 МГц. Смешивание модулей LRDIMM и RDIMM в одном сервере не допускается.

Хранилище данных

Платформа HPE ML350 Gen10 обладает обширными возможностями для хранения данных с поддержкой до 24 2.5-дюймовых SAS, SATA SSD HDD дисков и до восьми дисков SFF NVMe PCIe. Конфигурация 2.5-дюймового шасси поддерживает отсек для дисков по умолчанию, размещаемых в нижней части шасси, которая включает 8 отсеков для 2.5-дюймовых дисков. Также предусмотрена возможность установки двух дополнительных отсеков для размещения накопителей, каждый из которых может поддерживать восемь 2.5-дюймовых накопителей, в результате чего общее количество отсеков для 2.5-дюймовых накопителей составит 24. Приводы NVMe поддерживаются только на 2.5-дюймовом шасси и должны устанавливаться в опциональном отсеке для дисков Express Bay, размещаемом в центре. Комплект NVMe имеет две платы расширения x4 типа PCIe NVMe с прямым подключением, каждая из которых может поддерживать четыре накопителя или же в целом – восемь, с двумя установленными переходниками. Предусмотрена также 3.5-дюймовая конфигурация шасси отсека для дисков, которая поддерживает размещение до 12 отсеков для дисков, установленных на передней панели. Конфигурация для 3.5-дюймового шасси очень похожа – с тремя отдельными отсеками для дисков, каждый из которых может поддерживать установку четырёх 3.5-дюймовых накопителя, что в общей сложности даёт 12. Каждая конфигурация имеет панель управления вверху с индикатором состоянием системы, индикатором состояния NIC, двумя портами USB 3.0 и выделенным сервисным портом iLO. Лицевая панель с замком безопасности является частью стандартной комплектации данной системы. В ней также имеется в наличии один слот для карты MicroSD, расположенный рядом со слотами PCIe 5-8 под блоком питания. Управление жёсткими дисками осуществляется через встроенный RAID-массив HPE Smart Array S100i SR Gen10. Поддержка приводов М.2 обеспечивается через универсальный набор плат-адаптеров, ограничена слотами PCIe 1-4 и поддерживает лишь один комплект-адаптер. M.2 поддерживает лишь программный RAID. Для некоторых из этих конфигураций может потребоваться резервный комплект кулеров.

Расширение

Восемь слотов типа PCIe 3.0 обеспечивают возможность подключения нескольких устройств для поддержки необходимой рабочей нагрузки. Слоты PCIe 1-4, расположенные в нижней части задней части шасси корпуса, поддерживаются процессором 1, а в слоты 1 и 3 можно установить дополнительные графические процессоры. Слоты PCI 5-8 становятся активными после добавления второго процессора со слотами 5 и 7, обеспечивая поддержку дополнительных графических процессоров. Можно установить в систему до четырёх графических процессоров двойной ширины – таких как Nvidia P4000, P6000 и Tesla P40, но лишь два четырёхъядерных GPU-модуля Nvidia Tesla M10. На задней панели системы имеются четыре встроенные порта 1GbE, однако при этом есть много вариантов для сетевых коммуникаций с QSFP 1GbE, 10GbE, 10 / 25GbE и 100GbE. То же самое касается контроллеров Smart Array HD / RAID – здесь также есть множество вариантов.

Управление

Управление системой является достаточно простым благодаря наличию набора инструментов управления HPE, который, в частности, включает в себя интегрированный инструмент HPE для внеполосного управления Lights Out (iLO) Advanced. Решение HPE OneView помогает использовать ещё большее количество инструментов управления для конвергентных инфраструктур. Все сервера Gen10 обладают улучшенной системой безопасности, работа которой гарантирована технологией Runtime Firmware Validation, являющейся частью решения iLO Advanced Premium Security Edition. Функция безопасного восстановления позволяет откатить прошивку до последней сохранённой версии, которая не была скомпрометирована.

Резюме

Сервер типа «Tower» HPE ProLiant ML350 является отличным решением для бизнеса любого размера и может работать в центральном офисе, в офисе филиала, либо на стойке в серверной комнате. Производительность ML350 Gen10 гарантирована наличием до двух 28-ядерных процессоров линейного уровня, до 3 Тб памяти и максимальной ёмкости хранилища данных до 184 Тб при использовании дисков SFF.

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