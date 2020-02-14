Южнокорейские компании Samsung и LG работают над созданием нового типа устройств — Cloud Top. Для этого техногиганты планируют запустить производство мобильных дисплеев для смартфонов, передает Лига.Tech.

Согласно данным, устройство будет выглядеть как смартфон, подсоединенный к большому дисплею и совмещать в себе вычислительные мощности первого и удобство большого экрана ноутбука.

«Мобильный дисплей Samsung имеет диагональ 14,1 дюйма и разрешение Full HD (FHD). Гаджет весит около 1 кг и имеет батарею емкостью 10 000 мА*час. Устройство от LG также имеет диагональ 14,1 дюйма и разрешение FHD. Вес девайса составляет около 600 граммов, а емкость аккумулятора — 5000 мА*ч», — пишет ресурс.

Отмечается, что производство компании планируют запустить уже во втором квартале текущего года. Стоимость устройств Cloud Top должна быть ниже цены на ноутбук, однако выше стоимости смартфона. В зависимости от характеристик, мобильный дисплей от Samsung и LG можно будет приобрести либо за $340, либо за $425.

Напомним, одной из последних интересных разработок Samsung является полностью беспроводной телевизор без кабеля для передачи изображения и силового кабеля питания. Компания должна была презентовать новинку на выставке Consumer Electronic Show 2020, однако решила доработать прототип.

У LG — это представленный еще в конце прошлого года патент на складной телевизор, экран которого сможет сгибаться подобно гармошке. Однако никаких данных по поводу того, когда устройство пойдет в производство (и пойдет ли), производитель не предоставил.

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