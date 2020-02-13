Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку девяти провайдеров программной услуги. Регулятор по результатам мониторинга обнаружил в их деятельности ряд нарушений действующего законодательства, сказано на сайте Нацсовета.

Согласно данным, внеплановые проверки будут направлены к: ТРК «Новый свит» (Житомирская обл.), ТК «Винтелепорт» (Винница), ЧП «Луренет» (Луганская обл.), ФОП Сиваченка В. М. (Луганская обл.), ТРК «Бриз» (Одесская обл.), ООО «Орбита» (Полтавская обл.), ООО «Змийив-медиа» (Харьковская обл.), ЧТРК «Рубин-плюс» (Херсонская обл.) и МКП Кабельного ТВ «Тонис» (Херсонская обл.).

Дело в том, что большинство вышеперечисленных провайдеров нарушали статьи закона «О телевидении и радиовещании». В частности, это касается ретрансляции каналов, не входящих в перечень иностранных программ, содержании которых соответствует нормам Евроконвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Также многие провайдеры предоставляли универсальную программную услугу не в полном объеме. Кроме того, во время мониторингов Нацсоветом было обнаружено, что некоторые провайдеры не соблюдают общей концепции добора программ для ретрансляции.

После внеплановых проверок Нацсовет примет решение по всем девяти провайдерам.

Напомним, в конце прошлого месяца Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал IPTV-лицензию киевскому интернет-провайдеру «Саннет». Интересно то, что «Саннет» какое-то время числился в списке пиратов, который вела ассоциация «Чистое небо».

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