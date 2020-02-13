«Триколор» запускает еще девять собственных каналов. В новых телеканалах оператора зрителям, в преимущественном большинстве, будет доступен фильмовый и сериальный контент, сказано на официальном сайте.

Согласно данным, с 3 февраля на спутниковой платформе вещают: «Наш Кинопоказ», «Блокбастер», «Наше Мужское», «Камеди», «Про Любовь» и «Хит». А на OTT-сервисе теперь можно смотреть каналы «Родное», «Сваты» и «Солдаты». Спутниковые проекты будут дистрибутироваться.

Так, канал «Наш Кинопоказ» собрал в себе российские боевики, комедии, драмы и мелодрамы, военные и исторические киноленты.

«Блокбастер» — это мужской телеканал, транслирующий зарубежные и российские фильмы с неожиданными поворотами сюжета.

Проект «Наше Мужское» показывает российские сериалы об опасностях и проблемах, с которыми могут справиться настоящие мужчины.

«Камеди» — это канал отечественных и зарубежных комедий со звездами российского и мирового юмора: Михаилом Галустяном и Сергеем Буруновым, Джимом Керри и Эдди Мерфи и др.

Канал «Про Любовь» совместил в себе мелодрамы и драмы, лирические и романтические комедии от голливудских, европейских и российских режиссеров.

«Хит» показывает культовые голливудские франшизы, тематические жанровые подборки, фильмографии знаменитых актеров и режиссеров.

На канале «Родное» можно посмотреть легендарное советское кино, популярные фильмы 90-х. Эфир «Сватов» полностью посвящен одноименному комедийному сериалу, как и «Солдаты», показывающий популярный отечественный сериал о солдатской жизни.

Напомним, в декабре «Триколор» сообщал о появлении в пакетах мультиплатформенного оператора цифровой среды двух телеканалов — Paramout Channel и HDL.

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