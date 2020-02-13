Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес изменения в Перечень иностранных программ, содержание которых соответствует нормам Евроконвенции о трансграничном вещании и законодательству Украины. Регулятор внес в список три новых телеканала, среди которых Setanta Sports +, говорится на сайте Нацсовета.

Сообщается, что в перечень каналов, чья ретрансляция разрешена на территории нашей страны кроме Setanta Sports + вошли также Ducktv plus и Paramount Channel. Во время мониторинга эфира данных иностранных программ регулятор нарушений не обнаружил.

Итак, Setanta Sports + будет вещать 24 часа в сутки на спутнике, в эфирных, кабельных и IPTV-сетях, HD-стандарте с возможностью ретрансляции в SD на территорию Украины и Молдовы. Программная концепция предусматривает показ спортивных соревнований, включая Английскую премьер-лигу, Кубок Англии, трансляции Национальной хоккейной лиги, Национальной баскетбольной ассоциации, Формулы-1, а также прямые трансляции тенниса.

Ducktv plus — это словацкий телеканал с контентом для детей. Будет транслироваться 24/7 на словацком и английском языках. А Paramount Channel является чешским развлекательным русскоязычным каналом с фильмопоказом. Будет вещать 24 часа в сутки на Украину и Казахстан.

Отдельно Нацсовет внес правки в данные о стране-правообладателе канала Nickelodeon Junior (Королевство Великобритании), сменив его на «Nick Jr.» (Королевство Нидерланды). Также регулятор изъял из перечня адаптированных каналов три иностранных вещателя: D Xtra (HD), Discovery Travel & Living и KIDS CO, поскольку не зафиксировал их трансляцию на территории Украины.

Напомним, в прошлом месяце Нацсовет внес в Перечень иностранных программ изменения касательно трех вещателей — Nickelodeon, «Tеле 9» и NickToons.

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