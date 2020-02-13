Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещание объявил предупреждание киевскому вещателю «Рыбалка-ТВ». На сайте регулятора сказано, что телеканал нарушил целый ряд законодательных норм.

Сообщается, что «Рыбалка-ТВ» получил лицензию на вещание в прошлом году. В декабре Нацсовет провел проверку канала и выявил целый перечень нарушений, среди которых, в частности, несоблюдение программной концепции вещания и самовольная смена логотопа.

«Вещатель не предоставил данных о каждой индивидуальной передаче — имя автора или авторов, название и адрес производителя программы; статутом лицензиата не предусмотрено создания в составе органов его управления специального надзорного органа — редакционного совета; не соответствует условиям лицензии частота прийома спутникового ретранслятора; несоблюдена программная концепция вещания, поскольку уменьшен минимальный объем развлекательных передач: по лицензии — 8 час./сут., фактически — 4 час. 33 мин./сут.; также лицензиат не сообщил Национальному совету о начале вещания и изменил свой логотип», — говорится в публикации Нацсовета.

В ближайшее время регулятор намерен выдать распорядение о то, что лицензиату необходимо устранить все нарушения в срок до трех месяцев.

Напомним, на днях Нацсовет аннулировал лицензии телеканала UATV на спутниковое вещание за границей. Недействительными теперь считаются лицензии на вещание через спутники Asiasat-5 (Евразия и Австралия), Eutelsat 7 West A (Северная Африка и Ближний Восток), а также Galaxy 19 (Северная Америка).

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