NASA и Maxar покажут процесс заправки космического корабля непосредственно на орбите, а также сборку корабля из новых деталей удалённо, при помощи роботизированной системы. Агентство и компания заключили контракт на сумму около 142 миллионов долларов для совместной работы, пишет TechCrunch.

Проект Restore—L от агентства NASA продемонстрирует возможность выполнения роботизированной системой потенциальных задач, связанных с ротацией на орбите. Работающие удаленно робот или устройство должны показать, к примеру, процесс перенастройки спутника, его ремонт и создание новых модулей с нуля.

Первая задача, которую должен будет выполнить космический аппарат Restore—L на орбите, заключается в демонстрации его возможностей синхронизироваться с находящимся на орбите спутником, захватывать его, подключаться к нему, заправлять топливом, а затем – выпускать на новую орбиту. Затем аппарат при помощи роботизированного манипулятора, произведенного компанией Maxar, должен будет создать многопанельный отражатель и изучить его.

Ещё одно устройство – MakerSat производства компании Tethers Unlimited – должно будет выдвинуть стрелу длиной примерно в 10-20 метров, которая будет затем изучена спутником, отсоединена и вновь подсоединена с целью демонстрации её надёжности.

Тем не менее, жёсткие сроки для всего этого не обозначены, поэтому в ближайшие пару лет ожидать чего-то не стоит. Это не скромный эксперимент, который может состояться на следующей неделе в «Электроне», — это большой дорогостоящий проект, оборудование для которого, вероятно, займёт большую часть грузового отсека большой ракеты.

В компании Maxar отметили, что всё будет происходить максимально приближённо к тому, как в будущем планируется реализовать на рабочей платформе спутника. Ранее подобный эксперимент проводился на Земле, однако, это нельзя сравнивать с экспериментом, который будет проведен в условиях, максимально приближённых к реальности.

Роботизированные манипуляторы являются предметом особой гордости для компании Maxar, которая уже изготовила шесть комплектов для NASA, в частности – для аппарата «Insight» (в настоящее время исследует Красную планету) и «Mars 2020 Rover» (ожидается, что он получит своё официальное, гордое название в ближайшее время).

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