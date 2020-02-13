Ежегодно 13 февраля планета отмечает Всемирный День Радио – праздник, призванный повышать осведомлённость о важности радио как СМИ и укреплять связь между вещателями и слушателями. В этом году мы отмечаем данный праздник уже в девятый раз, и делаем его празднование ещё более ярким. Ведь в 2020 при праздновании Всемирного Дня Радио основной акцент делается на разнообразие и плюралингвизм.

Общий фон

Всемирный День Радио был предложен в качестве праздника организацией UNESCO и впервые отмечался в 2012 году, после того, как его празднование было одобрено Генеральной конференцией UNESCO. Впоследствии данный праздник был также утверждён на международном уровне Генеральной ассамблеей Организации Объединённых Наций. Основными темами праздника в предыдущие годы были гендерное равенство, участие молодёжи в общественной жизни, роль радио в гуманитарной политики и преодолении последствий чрезвычайных ситуаций, а также радио – это вы. На протяжении всех этих лет празднование Всемирного Дня Радио проходило с огромным успехом, и по всему миру проводилось более 500 мероприятий.

Всемирный День Радио 2020

Радио является мощным средством для прославления человечества во всём его многообразии и представляет собой отличную платформу для ведения демократического дискурса. Радио остаётся наиболее востребованным медиа во всём мире. Уникальная способность радио охватывать самую широкую аудиторию позволяет использовать его для формирования принципов принятия разнообразия общества, даёт ему возможность выступать в качестве арены для всех голосов, желающих высказываться, быть представленными и услышанными. Радиостанции должны обслуживать различные сообщества, предлагая самый широкий спектр программ, точек зрения и контента, и отражать разнообразие аудиторий в их организациях и деятельности.

В канун Всемирного Дня Радио 2020 организация UNESCO призвала радиостанции поддерживать принцип разнообразия в своих новостных выпусках и в целом в эфире.

Нынешний Всемирный День Радио проходит под знаком трёх основных тем:

• Поддержка плюралистической природы радио, как сочетания общественных, частных и коммунальных вещателей; • Поощрение принятия принципов разнообразия в работе новостных отделов, где должны быть представлены представители различных социальных групп; • Содействие расширению разнообразия редакционных материалов и типов программ, отражающих разнообразие аудитории.

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