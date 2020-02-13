Украинские операторы будут вынуждены блокировать доступ почти к 60 сайтам. Такое решение принял Печерский районный суд Киева в связи с обнаруженными в их деятельности нарушениями закона, передает ZN,UA.

Согласно данным, среди 59 сайтов, подпавших под приговор Суда, восемь интернет-изданий, а также — букмекерские компании и онлайн-казино. Доступ к ним будет закрыт в связи с тем, что за ними было замечено нарушение следующих статей Уголовного кодекса: занятие игорным бизнесом, подделка документов и отмывание денег.

«Среди ресурсов, которые должны заблокировать, оказались восемь новостных агрегаторов и порталов «Капитал», «Вслух», SMI.Тoday, Ukr.fm, The World News, Skelet-info, «Черная метка» и Dosye.com. Среди сайтов букмекерских контор, в частности, Favorit, 1XBet и PariMatch», — пишет ресурс.

Напомним, в декабре Национальная полиция Украины (НПУ) предложила внедрить в закон «Об электронных коммуникациях» норму о блокировке сайтов провайдерами. Эта норма прописывает возможность для провайдеров, операторов телекоммуникаций, поставщиков услуг хостинга или владельцев ресурса временно приостановить работу сайта во исполнение судебного постановления.

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