ООО «Юкрейниан Фешн Груп» сменило директора. Владелец группы каналов «Наше Медиа» Андрей Верхоляк передал общество Ольге Гусевой — жене главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева, сообщает Детектор Медиа.

Согласно данным, «Юкрениа Фешн Груп» владеет лицензией на телеканал Fashion TV. Однако, по словам Андрея Верхоляка, он передал во владение Гусевой только юридическое лицо с лицензией на спутниковое вещание канала про моду, без торговой марки Fashion TV и соглашений на дистрибуцию.

В связи с этим Верхоляк намерен перелицензировать канал Fashion TV на свое другое общество — «Фешн ТВ — Украина». Это юридическое лицо в свою очередь имеет лицензию на спутниковое вещание, на базе которой и будет работать Fashion TV.

Напомним, летом канал Fashion TV Ukraine получил спутниковую лицензию, а в сентябре приступил к техническому вещанию.

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