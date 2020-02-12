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Энди картер
Фото: Andy Carter MP

Бывший управляющий директор радиохолдинга GMG Radio Group Энди Картер избран председателем межпартийной парламентской группы (APPG) по коммерческому радиовещанию, пишет Radio Today.

Энди Картер, избранный в британский парламент от южного округа города Уоррингтон на прошедших в декабре всеобщих выборах, проработал в радиоиндустрии два десятилетия и покинул GMG в конце 2013 года.

В межпартийную парламентскую группу по коммерческому радиовещанию в британском парламенте входят депутаты Палаты общин и пэры из Палаты лордов, заинтересованные в развитии коммерческого радиовещания в стране. Ранее сопредседателями группы были депутаты Палаты общин Эд Вэйзи и Стив МакКейб, а также баронесса Олли Грендер из Палаты лордов. Эд Вэйзи более не является депутатом британского парламента – на последних выборах он даже не баллотировался. А Стив МакКейб и баронесса Олли Грендер согласились стать вице-председателями группы.

Энди Картер начинал свою деятельность в сфере радиовещания, работая на госпитальном радио. Затем он перешёл на коммерческое радио, где работал репортёром в радиогруппе Lincs FM. Со временем его карьера пошла ввысь – он стал вначале программным директором радиостанции, затем — управляющим директором и наконец дорос до поста руководителя холдинга GMG Radio. Он покинул пост управляющего директора радиогруппы по окончанию переходного периода после покупки GMG холдингом Global.

Индустриальное объединение Radiocentre, представляющее интересы коммерческого радиовещания, предоставляет межпартийной парламентской группе по коммерческому радиовещанию секретариатское обслуживание, а также помогает ей проводить исследования и публиковать отчёты, такие как прошлогодний отчёт «Настраиваемся на разнообразие» («Tuning In Diversity»).

Генеральный директор объединения «Radiocentre» Сиобхан Кенни отметил: «2019 год был весьма продуктивным периодом для межпартийной парламентской группы по коммерческому радиовещанию. И мы надеемся на продолжение сотрудничества с обновлённым составом группы, которая в новом парламенте будет работать под руководством Энди Картера. Его глубокие знания и огромный опыт в области коммерческого радиовещания будут иметь неоценимое значение, помогая нам решать вопросы, влияющие на нашу отрасль, и демонстрировать возможности коммерческого радио правительству».

В своём интервью изданию RadioToday Энди Картер заявил: «Я очень рад возможности вернуться к своим корням, в сферу радио, поддерживая работу нашей межпартийной группы. Коммерческое радио сегодня чувствует себя отлично, но, тем не менее, целый ряд проблем, требует своего решения, поэтому я с нетерпением жду начала совместной работы с членами группы и депутатами парламента в целом, и надеюсь внести свой вклад в обеспечение безоблачного будущего для индустрии».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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