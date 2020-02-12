Бывший управляющий директор радиохолдинга GMG Radio Group Энди Картер избран председателем межпартийной парламентской группы (APPG) по коммерческому радиовещанию, пишет Radio Today.

Энди Картер, избранный в британский парламент от южного округа города Уоррингтон на прошедших в декабре всеобщих выборах, проработал в радиоиндустрии два десятилетия и покинул GMG в конце 2013 года.

В межпартийную парламентскую группу по коммерческому радиовещанию в британском парламенте входят депутаты Палаты общин и пэры из Палаты лордов, заинтересованные в развитии коммерческого радиовещания в стране. Ранее сопредседателями группы были депутаты Палаты общин Эд Вэйзи и Стив МакКейб, а также баронесса Олли Грендер из Палаты лордов. Эд Вэйзи более не является депутатом британского парламента – на последних выборах он даже не баллотировался. А Стив МакКейб и баронесса Олли Грендер согласились стать вице-председателями группы.

Энди Картер начинал свою деятельность в сфере радиовещания, работая на госпитальном радио. Затем он перешёл на коммерческое радио, где работал репортёром в радиогруппе Lincs FM. Со временем его карьера пошла ввысь – он стал вначале программным директором радиостанции, затем — управляющим директором и наконец дорос до поста руководителя холдинга GMG Radio. Он покинул пост управляющего директора радиогруппы по окончанию переходного периода после покупки GMG холдингом Global.

Индустриальное объединение Radiocentre, представляющее интересы коммерческого радиовещания, предоставляет межпартийной парламентской группе по коммерческому радиовещанию секретариатское обслуживание, а также помогает ей проводить исследования и публиковать отчёты, такие как прошлогодний отчёт «Настраиваемся на разнообразие» («Tuning In Diversity»).

Генеральный директор объединения «Radiocentre» Сиобхан Кенни отметил: «2019 год был весьма продуктивным периодом для межпартийной парламентской группы по коммерческому радиовещанию. И мы надеемся на продолжение сотрудничества с обновлённым составом группы, которая в новом парламенте будет работать под руководством Энди Картера. Его глубокие знания и огромный опыт в области коммерческого радиовещания будут иметь неоценимое значение, помогая нам решать вопросы, влияющие на нашу отрасль, и демонстрировать возможности коммерческого радио правительству». В своём интервью изданию RadioToday Энди Картер заявил: «Я очень рад возможности вернуться к своим корням, в сферу радио, поддерживая работу нашей межпартийной группы. Коммерческое радио сегодня чувствует себя отлично, но, тем не менее, целый ряд проблем, требует своего решения, поэтому я с нетерпением жду начала совместной работы с членами группы и депутатами парламента в целом, и надеюсь внести свой вклад в обеспечение безоблачного будущего для индустрии».

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