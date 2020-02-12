Связь 4G в киевском метро может появиться уже этой весной. Такая информация прозвучала на собрании в Киевской городской государственной администрации (КГГА) сегодня, 12 февраля, передают Факты ICTV.
Согласно данным, на встрече представителей Министерства цифровой трансформации, Верховной Рады и операторов связи советник главы КГГА Максим Бахматов заявил, что первые сети 4G в киевском метрополитене могут быть построены уже этой весной. По его словам, все необходимые технические аспекты уже улажены.
Ожидается, что в первую очередь связь четвертого поколения появится на станциях Академгородок, Житомирская, Святошин, Сырец, Дорогожичи, Героев Днепра, Минская и Оболонь. На остальных станциях 4G стоит ждать не раньше 2021 года.
Напомним, еще недавно строительство 4G в киевском метрополитене было под угрозой срыва. Операторы связи сетовали на столичные власти за то, что те не торопятся озвучить тарифы на использование коммунальной инфраструктуры.