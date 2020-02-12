Радио продолжает собирать огромную аудиторию по всей территории Великобритании, свидетельствуют данные Radiocentre. Несмотря на нарастающую конкуренцию с прочими аудио-носителями и изменения в слушательских предпочтениях, еженедельно 87,5% британцев (то есть, приблизительно 9 из каждых 10 человек) по-прежнему слушает радио.

Свежие данные от RAJAR (за четвёртый квартал 2019 года) говорят о том, что 48,1 миллиона британцев настраиваются (или, всё чаще, — просят свои смарт-колонки настроиться) на волну любимой радиостанции, проводя на ней три часа в день (20,3 часа в неделю).

Радио, как аудио-носитель, сумело адаптироваться к новым условиям, формирующимся в процессе «цифровой революции»: сегодня люди слушают его самыми различными способами. 58,5% случаев слушания радио происходит через цифровые платформы, где львиная доля (41%) принадлежит DAB. Доля слушания радио в Интернете (в частности, ч использованием таких смарт-колонок как Google Home и Alexa от Amazon) составляет 12,5%, являясь самым быстрорастущим сегментом радиослушания – годовой рост здесь составляет до 33%.

Рост объёмов слушания радио в сети Интернет пошёл на пользу коммерческому радио, которое продолжает собирать немалые аудитории – еженедельно программы коммерческих станций слушает 35,1 миллиона человек. В этом сегменте радио доля цифрового прослушивания — выше средних показателей и составляет 68,1%. При этом на долю DAB приходится 42,8% прослушиваний программ коммерческого радио, а на долю слушания в Интернете (включая прослушивание через подключаемые устройства) – 13,1%, что отражает богатство предложений и услуг новых брендов, доступных в цифровом виде. Его доля прослушивания также остаётся высокой – 46,6% (годовой прирост был незначительным – годом ранее этот показатель составлял 46,5%).

«Мы живём в эпоху аудио-революции, в основе которой лежит радио. Это становится всё более явным, поскольку мы видим, насколько рост охвата коммерческого радио связан с ростом цифровых платформ. Радио – это уже не ящик, стоящий в углу комнаты, радио сегодня есть повсюду – и в смарт-колонке в вашем доме, и в вашем смартфоне, и на множестве других платформ», — комментирует гендиректор индустриального объединения Radiocentre Сиобхан Кенни.

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