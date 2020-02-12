Со следующей недели, 19 февраля, телеканалы «КусКус», 36,6 TV и FILMUADRAMA, что входят в «1+1 media», меняют параметры спутникового вещания. Каналы перейдут с формата MPEG-2 на MPEG-4, говорится в пресс-релизе медиахолдинга.

Также вместо DVB-S каналы будут вещать в стандарте DVB-S2. Медиахолдинг советует перенастроить спутниковый прием данных телеканалов с транспондера 12 265 МГц на 11 766 МГц.

Кроме того, «1+1 media» напоминает, что 2 марта будет заблокирован спутниковый сигнал телеканалов «КусКус» и 36,6 TV. Для декодирования необходимы CAM-модули, которые были предоставлены провайдерам с действующими договорами на трансляцию вышеуказанных телеканалов.

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