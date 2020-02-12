Кабинет министров утвердил список стратегически важных объектов, запрещенных для приватизации. Исходя из документа, государственный оператор Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения теперь может быть приватизирован, пишет на своей странице в Facebook заместитель главы комитета цифровых технологий в Верховной Раде Александр Федиенко.

По словам депутата, он был обеспокоен отсутствием Концерна РРТ в недавно созданном Кабмином списке предприятий, неподлежащих приватизации.

«По состоянию на сегодня это [КРРТ] уникальная система технических устройств и высотных станций, с помощью которых происходит распространение, в том числе и телеканалов, на территории нашей страны; может быть приватизирована», — пишет Федиенко.

Депутат сообщил, что планирует подать запрос в Кабмин и Государственную службу специальной связи и защиты информации, чтоб получить разъяснения по данному вопросу.

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