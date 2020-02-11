YouTube прорабатывает возможность предоставлять своим пользователям доступ к контенту стриминговых сервисов Showtime и HBO. На сегодня вопрос о вероятном запуске данной функции находится на стадии переговоров, передает UA.News.

Как полагают эксперты, такое решение может неплохо поднять и без того неплохие доходы видеохостинга, поскольку он будет иметь процент от каждой подписки на Showtime или HBO. По аналогичной схеме действуют сервисы Apple TV Channels и Amazon Channel, получая 30-50% со своих партнеров.

Также YouTube отменяет классический интерфейс и преходит на новый дизайн. Уже с марта текущего года видеосервис будет переводить пользователей на Material Design.

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