С web-сайта радиостанции BBC Radio 5 Live исчезла трансляция видео из студии прямого эфира. Об этом пишет Radio Today.

До недавнего времени посетители сайта могли в режиме 24/7 наблюдать за происходящим в студии благодаря нескольким панорамным и установленным над микрофонами камерам.

Поток видео, снимаемого камерами, автоматически микшировался, давая пользователям сайта возможность видеть того, чей голос в это время был «главным» в эфире.

Когда никто не говорил в микрофон (во время трансляции записанных репортажей или приёма телефонных звонков) в стриме транслировалось панорамное изображение студии.

Однако всё это неожиданно исчезло с web-сайта – без каких-либо предупреждений со стороны BBC.

«Мы решили пересмотреть практику использования web-камер в режиме реального времени, проанализировав интерес к таким трансляциям. В настоящее время мы продолжаем прямые трансляции на платформах BBC картинки из студии во время специальных эфиров и отдельных программ. Данные изменения никак не влияют на то, как мы используем видеоклипы в социальных медиа и на нашем web-сайте», — отвечает BBC на вопрос RadioToday относительно причин такого решения.

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