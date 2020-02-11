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BBC Radio 5 Live
Фото: BJL

С web-сайта радиостанции BBC Radio 5 Live исчезла трансляция видео из студии прямого эфира. Об этом пишет Radio Today.

До недавнего времени посетители сайта могли в режиме 24/7 наблюдать за происходящим в студии благодаря нескольким панорамным и установленным над микрофонами камерам.

Поток видео, снимаемого камерами, автоматически микшировался, давая пользователям сайта возможность видеть того, чей голос в это время был «главным» в эфире.

Когда никто не говорил в микрофон (во время трансляции записанных репортажей или приёма телефонных звонков) в стриме транслировалось панорамное изображение студии.

Однако всё это неожиданно исчезло с web-сайта – без каких-либо предупреждений со стороны BBC.

«Мы решили пересмотреть практику использования web-камер в режиме реального времени, проанализировав интерес к таким трансляциям. В настоящее время мы продолжаем прямые трансляции на платформах BBC картинки из студии во время специальных эфиров и отдельных программ. Данные изменения никак не влияют на то, как мы используем видеоклипы в социальных медиа и на нашем web-сайте», — отвечает BBC на вопрос RadioToday относительно причин такого решения.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.