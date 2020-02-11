Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров запускает проекта Telegram Open Network (TON) — децентрализованный интернет, в котором пользователи получают абсолютную анонимность. Новая сеть будет работать по принципу популярных даркнет-платформ, передает CNews.

Сообщается, что сайты в этой сети может строить практически каждый. Команда разработчиков уже опубликовала соответствующую инструкцию на официальном ресурсе проекта.

Сайты TON технически не отличаются от обычных — вся фишка в самой сети. Telegram Open Network работает поверх интернета, обеспечивая пользователям абсолютную анонимность, а сайтам — защиту от блокировки.

«Каждый сайт в сети TON обладает особым ADNL-адресом (взамен более привычного адреса IPv4 или IPv6) и способен принимать HTTP-запросы через протокол RLDP вместо TCP/IP. Шифрование трафика обеспечивает протокол ADNL, поэтому в использовании HTTPS необходимости нет», — пишет ресурс.

Для доступа к TON пользователь может использовать любой браузер при условии, что на компьютер был предварительно установлен и настроен прокси-сервер (HTTP->RLDP), переправляющий юзера с общедоступного интернета в скрытую сеть.

По такому принципу работает даркнет, в частности, небезызвестные платформы I2P и Tor. В подобных ресурсах могут происходить как безобидные анонимные беседы, так и серьезные преступления, вроде торговли наркотиками или оружием.

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