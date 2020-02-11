«Наше радио» меняет владельцев. Теперь управлением радиостанцией займется радиохолдинг TAVR Media, передает НВ.
Сообщается, что ранее радиостанция «Наше радио» входила в медиахолдинг UMH, который связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.
Под управлением TAVR Media «Наше радио» потерпит некоторые кадровые изменения. Также все продажи рекламы теперь будут идти через нового владельца. В остальном, в частности касательно программного наполнения станции, руководство TAVR Media пока решило ничего не менять.
Напомним, радиохолдинг TAVR Media является одним из крупнейших в Украине. В него входят «Хит FM», «Русское радио Украина», «Кiss FM», «Радио Рокс», «Мелодия FM», «Relax». Осенью радиогруппа представила специальное мобильное приложение для прослушивания радиостанций.