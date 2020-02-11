Коронавирус несет не только панику в массы, но и убытки в бизнес. Аналитическая компания Canalys подсчитала, что из-за вируса рынок смартфонов в Китае может упасть на 50% в первом квартале текущего года, передают Ведомости.

По словам экспертов, причиной такого внушительного падения является массовое закрытие розничных магазинов продажи и даже целых производств. К примеру, сейчас в Китае закрыты все розничные торговы точки Apple, а также приостановлена деятельность крупнейшего сборщика iPhone — Foxconn.

Кроме того, поскольку в Поднебесной были отменены все массовые мероприятия, еще не скоро можно ждать запуска новых устройств от производителей. В связи с этим выход новейших 5G-смартфонов, которые должны были «поднять» рынок, пока не состоится.

Напомним, по данным аналитической компании IDC, в третьем квартале прошлого года производители смартфонов поставили в Китай 485 тысяч устройств, среди которых лидером стал бренд Vivo, представивший на то время уже две модели с поддержкой 5G.

Что интересно, исследование научно-исследовательского института информации и связи Китая за октябрь прошлого года показало, что китайцы пока все же предпочитают кнопочные телефоны устройствам с поддержкой 5G.

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