Сегодня, 11 февраля, в Лондоне начинает вещание первая радиостанция, посвящённая подкастам. Трансляции будут осуществляться в цифровом стандарте DAB+, сообщает Radio Today.

Podcast Radio будет работать в цифровом мультиплексе, вещающем на Южный Лондон и Суррей, и в тестовом формате — в мультиплексе, ориентированном на Северный Лондон.

«Радиостанция Podcast Radio даст слушателям возможность находить и подбирать для себя подкасты, определяясь с тем, что именно им нравится слушать. А создатели подкастов получат своего рода витрину, на которую они смогут выставлять свой контент на показ», — прокомментировал запуск гендиректор радиостанции Джерри Эдвардз.

По словам одного из авторов концепции радио подкастов Пола Чантлера, миссия нового радио будет заключаться в том, чтоб ориентировать слушателя в огромном разнообразии всевозможных подкастов.

«Выбор подкастов сегодня настолько велик, что это просто ошеломляет! И мы считаем, что пришло время для создания надёжного гида, который и будет вести слушателя в чудесный мир подкастов. И именно в этом и будет заключаться миссия Podcast Radio», — говорит Чантлер.

Помимо трансляции различных классических и современных подкастов, в эфире Podcast Radio также будут присутствовать различные беседы о подкастах, интервью с их создателями, тематические обзоры и рекомендации, а также еженедельный хит-парад самых популярных подкастов и анонсы будущих выпусков.

Джерри Эдвардз, который станет на Podcast Radio первым «поджоком» (нечто среднее между ди-джеем и диктором), на протяжении многих лет был энтузиастом и пропагандистом подкастов.

«Я рад возможности объединить свою любовь к подкастам с любовью к радио. Эксперименты по созданию радиостанций, транслирующих подкасты, уже делались – правда, в США. Однако, даже там пока ещё не было серьёзных попыток создать станцию, всецело посвящённую трансляции подкастов и разговорам о них. И вот наконец настал тот день, когда в Великобритании начинает вещание первая радиостанция, которая будет знакомить слушателя с замечательным миром подкастинга!», — говорит он.

Среди подкастов, которые прозвучат в эфире новой станции, можно выделить популярный подкаст Джо Вуда «Инопланетные нации», рассказывающий о НЛО и инопланетянах, а также «Планета Порки», в котором ведущий Майк Пэрри приглашает слушателя в свой безумный мир возмутительных и откровенных мыслей.

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