В ответ на просьбу Мультимедийной платформы иновещания, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию телеканала UATV на спутниковое вещание заграницей. Такое решение было принято на последнем заседании регулятора, 6 февраля, пишет Детектор Медиа.

Сообщается, что решением Нацсовета недействительными теперь считаются лицензии UATV на вещание через спутники Asiasat-5 (Евразия и Австралия), Eutelsat 7 West A (Северная Африка и Ближний Восток), а также Galaxy 19 (Северная Америка).

Мультимедийная платформа иновещания сама направила соответствующий запрос регулятору, поскольку с начала текущего года трансляция через вышеуказанные спутники не осуществляется.

Дело в том, что Министерство культуры, молодежи и спорта посчитало расходы на трансляцию канала посредством этих спутников чрезмерно большими и неоправданными. По данным министерства, за прошлый год они составили порядка 16% от общего годового бюджета.

На данный момент у Мультимедийной платформы иновещания осталась одна действующая лицензия на вещание через спутник Hotbird-13С (Украина и частично Европа). Эта лицензия тоже будет переоформлена, поскольку на базе UATV будет запускаться новый вещатель для временно оккупированных территорий.

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