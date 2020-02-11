Лёгкий запуск телеканала с COSMO|Playout. Преимущества опыта COSMONOVA|NET!

Решение COSMO|Playout – это технический тренд, который позволяет новым телеканалам обеспечить вещание в сжатые сроки, без больших инвестиций в программно аппаратный комплекс. Архитектура облака, при этом позволяет масштабировать мощности для нужд клиентов – в считанные часы.

Существующим владельцам телеканалов COSMO|Playout позволяет отказываться от студийного «железа» в сторону решения, доступного через браузер.

SaaS (англ. Software as a service – программное обеспечение как услуга) – покупка подписки по тарифному плану – чистая экономия пространства, бюджета и времени – заказчик получает многофункциональный сервис за фиксированную ежемесячную оплату.

Ключевым при этом остается возможность быстрого развертывания необходимой для клиента мощности, без капитальных затрат на оборудование, просто изменяя тарифный план. Новый продукт снимает вопрос дополнительного оборудования, минимизирует влияние человеческого фактора.

Для кого именно полезно решение COSMO|Playout?

Конечно же, ТВ каналам, новым или тем, которые намерены оптимизировать процессы, существенно расширить возможности.

На данном этапе, уровень автоматизации позволяет выстраивать действующие стратегии, ориентироваться на большие объемы контента. Эффективно работать с контент-планом на много месяцев вперед – возможно с облачным Playout.

COSMO|Playout идеальное решение для IPTV/ОТТ провайдеров, которые пришли к выводу о необходимости запуска собственного проекта телеканала, поскольку амбициозный медийный формат – позволяет активизировать аудитории потребителей вокруг информационного, развлекательного и целевого рекламного контента.

Минимального базового функционала продукта целиком достаточно для формирования внутреннего контент-канала торговых сетей, HoReCa, крупных спортивных и медицинских центров. Видеоблоггеры и стримеры по таким же причинам воспримут продукт как эффективное решение, которое постоянно обновляется, а техническая поддержка работает 24/7.

Чем отличается от версии 1.0?

COSMO|Playout 2.0 это полностью переосмысленный, альтернативный продукт для вещания и распространения контента, который не уступает по качеству современному телеканалу на традиционном оборудовании.

Решение выполнено с воодушевлением от многолетнего опыта компании и одобрительной статистики первой версии; качественно дополнено новыми удобными функциями на основе обратной связи от существующих пользователей.

По технической части. Каковы возможности?

COSMO|Playout 2.0 позволяет наполнять медиа хранилища контента любыми файлами необходимыми для формирования эфира: видео, аудио, графическими файлами и тому подобное. При этом система сама сконвертирует файлы в нужный формат вещания. Для максимизации удобства существует возможность формировать плейлисты и рекламные блоки для быстрого добавления их в эфир.

Система позволяет формировать эфир неограниченной длинны, размещая анимацию и визуальные эффекты на слоях эфирного контента, которых может быть множество.

Режиссер в реальном времени способен добавлять контент в эфир, редактировать его, контролировать воспроизведение эфирных слоев, добавлять прямые включения, применять визуальные эффекты, титрования и тому подобное.

В частности, система оснащена модулем автоматического воспроизведения анонсов с функционалом задания правил и критериев, EPG редактор с возможностью «выгрузки».

В новом продукте рационально переработаны алгоритмы формирования вещания – ПО поддерживает 4K и 60 fps (ведь стандарты видеомовлення ежегодно повышаются). Уже сейчас говорят о необходимости перехода на 8K. Используя COSMO|Playout 2.0 внедрить данный формат станет намного проще.

Доставка? Как насчет распространения?

Комплексный подход COSMONOVA|NET к предоставлению сервисов телеканалам включает много дополнительных возможностей, необходимых для вещания. Например, это такие стратегические услуги, как доставка сигнала к провайдерам или операторам в Украине или за рубежом. В выборе способа доставки наши специалисты имеют значительный опыт и целый ряд реализованных проектов.

Отдельно стоит отметить такие услуги, как запись эфира с возможностью публикации в социальных сетях, полицейская или «служебная запись», очистки эфира от рекламы, онлайн трансляции на сайты, YouTube и т.д., анализ и подготовку аудио справки.

Ядро COSMO|Playout расположено на базе центра обработки данных DC|COSMONOVA, в зоне инфраструктуры оптимизированной специально для размещения ТВ-сервисов.

Разработка успешно представлена в коммерческую сферу в ноябре 2019 года.

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