ViacomCBS заявил о намерении запустить собственный видеосервис. Будущая платформа должна включить в себя контент CBS All Access, Paramount Pictures и телеканалы Viacom, передает Телекритика.

Сообщается, что никаких данных по поводу грядущего сервиса ViacomCBS пока не раскрывает. Предположительно, компания обнародует некоторую информацию на конференции по итогам четвертого квартала 2019 года, которая состоится 20 февраля.

Как отмечает ресурс, принадлежащие ViacomCBS платформы CBS All Access и Showtime, имеют более 10 млн подписчиков, а сервис Pluto TV насчитывает 20 млн ежемесячных пользователей. То есть общая аудитория приравнивает ViacomCBS к таким гигантам как Hulu с 30,7 млн подписчиками или Disney+ с 28,6 млн подписчиками.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что ViacomCBS метит на часть киностудии Miramax. Медиахолдинг купил 49% акций студии за $375 млн.

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