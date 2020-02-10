Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сертифицирует Wi-Fi 6. Регулятор уже готовит требования для сертификации устройств с поддержкой нового стандарта связи, передает Коммерсантъ.

Согласно данным, такое решение Минкомсвязи поможет использовать смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой Wi-Fi 6 в российских сетях связи общего пользования.

Эксперты уверены, что новый стандарт связи сможет даже затмить 5G, поскольку имеет более высокую пропускную способность и возможность подключения большего количества пользователей. В компании Cisco говорят также о том, что среди других преимуществ Wi-Fi 6 — относительно недорогие чипсеты и отсутствие нужды в частотных лицензиях.

«Стандарт построен на тех же технологиях, что и 5G, и уже выигрывает в части построения корпоративных сетей. В перспективе он будет конкурировать с сетями 5G и может снизить стоимость услуг операторов», — прогнозирует аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В свою очередь мобильные операторы конкуренции не боятся. К примеру, в «МТС» говорят, что Wi-Fi 6 не изменит привычного формата использования сетей. То есть пользователи, как и раньше, дома будут «сидеть» через Wi-Fi, а на улице — с помощью мобильной сети передачи данных.

Напомним, на днях о намерении запустить в России Wi-Fi 6 заявила компания Huawei. Wi-Fi-сети шестого поколения станут доступны для коммерческого пользования уже в марте.

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