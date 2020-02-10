Телеканал «Украина» планирует сменить сериальную концепцию. Уже в этом году канал с мелодрам перейдет на детективы и романтические комедии, об этом рассказала директор Виктория Корогод в интервью Фокус.ua.

По ее словам, в текущем году «Украина» отказывается от длинных мелодраматических сериалов. Вместо них в эфире будут появляться процедурные драмы (сериалы о профессиональной деятельности, в основном, о полицейских).

«Мы понимаем, что сегодня актуальны более динамические истории, которые требуют от зрителя активного приобщения к тому, что происходит на экране», — говорит директор канала.

Кроме того, руководство телеканала «Украина» нацелено на запуск комедий, в частности — романтических. Как говорит Виктория Корогод, именно такого контента каналу и не хватает, поскольку он — большая редкость на рынке. Однако в разработке «Украины» на сегодня есть несколько заявок.

Напомним, Виктория Корогод стала руководителем телеканала «Украина» в 2017 году. До этого обязанности директора ТРК «Украина» выполнял Евгений Лященко, совмещая с управлением холдингом «Медиа Группа Украина».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.