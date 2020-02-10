Английская Премьер-лига может запустить собственный видеосервис. Спортивный аналог Netflix может увидеть мир уже в 2022 году, передает Isport.ua.

По словам гендиректора АПЛ Ричарда Мастерса, создание собственного сервиса поможет Премьер-лиге поставлять спортивный контент непосредственно фанатам, и таким образом повысить выгоду для топ-команд за счет прироста аудитории.

На данный момент Премьер-лига продает права на трансляции различным компаниям, которые уже и доносят контент до зрителей. Создание собственной платформы исключает необходимость такого посредничества.

Напомним, с августа прошлого года Английская Премьер-Лига вступила в активную борьбу с незаконными трансляциями. В центре внимания антипиратской инициативы оказались организаторы незаконных потоковых трансляций спортивных соревнований.

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