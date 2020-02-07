Русскоязычный канал для временно оккупированных территорий начнет свою работу уже с 1 марта. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра, на данный момент уже объявлен конкурс на руководителя канала. Вскоре утвердят и название.

«На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся в этапе согласования меморандума с телевизионными группами», — сообщил Бородянский.

Напомним, осенью прошлого года Владимир Бородянский прогнозировал запуск канала для оккупированных территорий примерно на февраль. По его словам, главной задачей грядущего канала будет «просвещение», а именно: борьба с фейковой информацией касательно реальной ситуации в Украине и дезинформацией, преобладающей на территории Донбасса.

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