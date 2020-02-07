Сегодня, в ночь с 6 на 7 февраля, компания OneWeb успешно вывела в космос 34 своих спутника. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» состоялся в 00:42 по московскому времени (6 февраля 23:40 по киевскому времени) с космодрома Байконур, передает Кабельщик.

Согласно данным, отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока прошло по плану, и все 34 спутника успешно выведены на целевые орбиты.

Напомним, спутники, стоимость производства которых составила половину стоимости производства стандартного космического аппарата, оснащены плазменными двигателями, позволяющими им достичь своего правильного положения на низкой околоземной орбите на высоте 1200 км.

Низкоорбитальные спутники OneWeb предназначены для обеспечения высокоскоростного интернета по всему миру. Уже в следующем году британская компания планирует начать поставлять услуги связи пользователям в любой точке планеты.

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