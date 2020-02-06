«Зеонбуд» не может запустить передатчики для расширения MX-1 в Одесской области. Причина в том, что восьмерка телеканалов до сих пор не подписали дополнительные соглашения, пишет Детектор Медиа.

Сообщается, что провайдер цифрового эфирного телевидения предложил каналам, вещающим в MX-1 («Интер», «Украина», «1+1», НТН, К1, «UA: Первый», ICTV, «Ентер-фильм»), подписать дополнительные соглашения. Эти соглашения касаются запуска передатчиков в семи населенных пунктах Одесской области: Балте, Болграде, Великой Михайловке, Килие, Кодыме, Петровске, Рени.

Однако телеканалы подписывать соответствующие документы пока не спешат. «Зеонбуд» уже обращался с этой проблемой в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в октябре, а также к руководству телеканалов в ноябре прошлого года.

Поскольку ситуация не изменилась, провайдер снова направил в Нацсовет просьбу посодействовать в расширении MX-1 в Одесской области. В связи с этим члены Нацсовета приняли решение публично обратиться к руководителям телеканалов через официальный сайт регулятора.

Напомним, в августе прошлого года Нацсовет принял решение расширить покрытие «Зеонбуда» в 21 населенном пункте. Таким образом семь передатчиков определялось на Одесскую область и еще 14 — на Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Луганскую области.

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