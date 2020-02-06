Благодаря компании Huawei, в России появятся устройства для беспроводного доступа к интернету нового поколения. В марте Wi-Fi 6 станут доступны для коммерческого пользования, передает Коммерсантъ.

Сообщается, что устройство нового поколения по пропускной способности превосходит своего предшественника более чем в четыре раза, и позволяет подключать к себе больше абонентов одновременно. Пока поддерживать Wi-Fi 6 могут только последние модели смартфонов Samsung, Apple и некоторые бренды ноутбуков.

Стоит отметить, что использование Wi-Fi 6 в России какое-то время будет доступно только корпоративному сегменту, поскольку сертификации для устройств с поддержкой новой технологии для потребителей пока нет. Сейчас Huawei проводит пилотный проект по внедрению технологии для корпоративных сетей в банковском и нефтегазовом секторах.

Напомним, в августе прошлого года Huawei приступила к разработкам сетевых решений для технологии 6G. Для этого китайская компания начала сотрудничество с 13 передовыми исследовательскими институтами.

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