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Vectra и Multimedia Polska

Частная компания-провайдер услуг кабельного телевидения и доступа в сеть интернет Vectra завершила процесс покупки 100% акций конкурента – компании Multimedia Polska, чему предшествовало полученное в прошлом месяце одобрение со стороны регуляторного органа – Управления по конкуренции и защите прав потребителей (Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow, UOKiK).

Данная сделка, о которой впервые было объявлено в августе 2018 года, позволит создать крупнейшую в Польше компанию-оператора кабельных сетей – с абонентской базой в 1.7 миллиона подписчиков и потенциальным охватом 4.4 миллиона домохозяйств, что даст ей возможность обойти по данным показателям конкурентов – принадлежащую Liberty Global компанию UPC Polska. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Президент совета управления компании Vectra Томаш Зурански отметил, что увеличение объёмов инвестиций, которое последует за слиянием двух компаний, должно в итоге обеспечить разработку более качественных и привлекательных предложений, как для индивидуальных клиентов, так и для сферы бизнеса. Обе компании продолжат свою работу в привычном режиме, – говорится в пресс-релизе, выпущенном по случаю сделки.

Зурански также отметил: «Заключение сделки позволит нам значительно расширить масштабы нашей деятельности – получить доступ к широкой клиентской базе и потенциалу одной из лучших и крупнейших инфраструктур в сфере фиксированной связи в Польше».

Отметим, что в UOKiK одобрили сделку с предварительным условием о том, что компании Vectra придётся продать сети в восьми городах (Гожув-Велькопольский, Квидзын, Лович, Ольштын, Острода, Погорже, Прущ-Гданьский и Старгард) и предложить клиентам в ещё 13 городах (Барчин, Иновроцк, Крушвица, Любич Дольны, Лечица, Могильно, Накло-над-Нотеци, Печин, Слубице, Стшельно, Сувалки, Шубин и Свиноуйсьце) возможность смены провайдера без дополнительных затрат.

Напомним, осенью 2016 года доверенные лица UPC Polska – компании, контролируемой американским холдингом Liberty Global, подписали предварительное соглашение о покупке акций Multimedia Polska. Стоимость сделки была оценена в примерно 760 млн. долларов. В марте 2018 года UPC вышла из сделки, а UOKiK определило, что слияние компаний ограничит конкуренцию. В августе того же года акционеры компании подписали предварительное соглашение о её продаже владельцу кабельной сети Vectra.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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