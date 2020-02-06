Частная компания-провайдер услуг кабельного телевидения и доступа в сеть интернет Vectra завершила процесс покупки 100% акций конкурента – компании Multimedia Polska, чему предшествовало полученное в прошлом месяце одобрение со стороны регуляторного органа – Управления по конкуренции и защите прав потребителей (Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow, UOKiK).

Данная сделка, о которой впервые было объявлено в августе 2018 года, позволит создать крупнейшую в Польше компанию-оператора кабельных сетей – с абонентской базой в 1.7 миллиона подписчиков и потенциальным охватом 4.4 миллиона домохозяйств, что даст ей возможность обойти по данным показателям конкурентов – принадлежащую Liberty Global компанию UPC Polska. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Президент совета управления компании Vectra Томаш Зурански отметил, что увеличение объёмов инвестиций, которое последует за слиянием двух компаний, должно в итоге обеспечить разработку более качественных и привлекательных предложений, как для индивидуальных клиентов, так и для сферы бизнеса. Обе компании продолжат свою работу в привычном режиме, – говорится в пресс-релизе, выпущенном по случаю сделки.

Зурански также отметил: «Заключение сделки позволит нам значительно расширить масштабы нашей деятельности – получить доступ к широкой клиентской базе и потенциалу одной из лучших и крупнейших инфраструктур в сфере фиксированной связи в Польше».

Отметим, что в UOKiK одобрили сделку с предварительным условием о том, что компании Vectra придётся продать сети в восьми городах (Гожув-Велькопольский, Квидзын, Лович, Ольштын, Острода, Погорже, Прущ-Гданьский и Старгард) и предложить клиентам в ещё 13 городах (Барчин, Иновроцк, Крушвица, Любич Дольны, Лечица, Могильно, Накло-над-Нотеци, Печин, Слубице, Стшельно, Сувалки, Шубин и Свиноуйсьце) возможность смены провайдера без дополнительных затрат.

Напомним, осенью 2016 года доверенные лица UPC Polska – компании, контролируемой американским холдингом Liberty Global, подписали предварительное соглашение о покупке акций Multimedia Polska. Стоимость сделки была оценена в примерно 760 млн. долларов. В марте 2018 года UPC вышла из сделки, а UOKiK определило, что слияние компаний ограничит конкуренцию. В августе того же года акционеры компании подписали предварительное соглашение о её продаже владельцу кабельной сети Vectra.

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