В опубликованном во вторник финансовом отчёте компании говорится, что за минувший квартал на её услуги подписалось 26.5 миллиона абонентов, что превзошло все ожидания аналитиков.

Рост абонентской базы платформы Disney+ продолжился и в текущем году – по состоянию на 3 февраля число её подписчиков достигло отметки в 28.6 миллиона человек, – заявил генеральный директор компании Disney Боб Айгер во время отчётной телеконференции.

Платформа Disney+, запущенная 12 ноября, стала первой попыткой компании войти в мир потокового вещания. Услуга, которая соединила в себе возможность доступа к архивному каталогу компании Disney и доступную стоимость подписки (6.99 доллара в месяц) является огромной надеждой для компании и попыткой сместить бизнес-акценты. В компании Disney прогнозируют, что к 2025 году количество абонентов платформы Disney+ по всему миру достигнет отметки от 60 до 90 миллионов человек.

«У нас был очень насыщенный первый квартал работы, отмеченный, собственно, запуском платформы Disney+, и его результаты превысили все ожидания, – комментирует генеральный директор компании Disney Боб Айгер. – Благодаря огромной коллекции брендов, сногсшибательному контенту от креативных творцов и использованию самых современных технологий мы надеемся обеспечить дальнейший рост всех наших проектов, включая Disney+, ESPN+ и Hulu, что позволит нашей компании стабильно развиваться в современной динамичной медиа-среде».

В компании Disney также сообщают о росте доходов до 20.8 миллиарда долларов, что на 36% больше, чем годом ранее. Данная цифра в целом соответствует ожиданиям Уолл-стрит.

Компания Disney демонстрирует рост доходов по всем направлениям. Киностудия компании неплохо закончила квартал, показав доход в 3.7 миллиарда долларов, что на 100% больше, чем годом ранее. Потоковое подразделение компании также показывает рост доходов более чем на 100% по сравнению с прошлым годом – до отметки в 3.9 миллиарда долларов.

В компании Disney также рассказали некоторые подробности о достижениях Hulu и ESPN+ – других служб потокового вещания компании. Абонентская база ESPN+ по состоянию на понедельник насчитывала 7.6 миллиона подписчиков, а абонентская база Hulu – 30.7 миллиона подписчиков.

Рост ESPN+ и Hulu, вероятно, связан с их присутствием в общем пакете с Disney+, стоимость подписки на который составляет 12.99 доллара в месяц.

Платформа Disney+ предлагает многие из основных брендов компании, включая фильмы производства Marvel, классическую анимацию от компании Disney и оригинальный сериал из галактики «Звездных войн» – «Мандалорец».

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