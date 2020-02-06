На днях жители Украины, России, Беларуси и Молдовы начали жаловаться на внезапную блокировку «умных» функций в телевизорах Samsung. Как оказалось, таким образом южнокорейский производитель решил бороться с покупками техники у неофициальных ритейлеров, передает Onliner.

Первыми на подобное новшество обратили внимание пользователи из Беларуси. По словам одного из владельцев телевизора Samsung, его устройство внезапно утратило все смарт-функции и доступ к интернету, превратившись в обычный монитор.

«Фактически телевизор превратился в монитор для игровой приставки. С флешки видео посмотреть можно. В остальном все умные функции телевизора оказались заблокированными», — сказал владелец Smart TV от Samsung Юрий.

Дело в том, что телевизор Юрия, как и многих других пользователей из Беларуси, Украины, России и Молдовы, стал «жертвой» обновленной политики безопасности Samsung, направленной на защиту рынка. Проще говоря, таким образом южнокорейская компания агитирует потребителей покупать технику только у официальных ритейлеров.

В Samsung говорят о том, что блокировка «умных» функций телевизора свидетельствует о том, что данное устройство было изготовлено для использования в другом регионе и вполне себе может не работать, если используется в неположенном месте нахождения.

«Производитель не может гарантировать доступность всех функций при использовании устройства в странах, отличных от изначально предназначенных. Информация о том, что доступность функций зависит от региона поставки, указана в инструкции пользователя. Мы рекомендуем покупать продукцию, которая прошла серийную сертификацию соответствия Таможенного союза (ЕАС) и официально предназначена для продажи в Республике Беларусь производителем», — объясняют в беларусском представительстве компании.

Напомним, в прошлом месяце рыночная стоимость компании Samsung возросла до рекордных показателей и превысила 300 миллиардов долларов. По данному показателю Samsung Electronics занимает 18 место среди всех компаний мира.

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