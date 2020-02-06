В компании Netflix объявили о переходе к использованию в приложении для Android потокового кодека AV1, ибо это поможет пользователям экономить трафик. Кодек AV1 (AOMedia Video 1) представляет собой открытый и бесплатный формат компрессии видео, который был представлен в 2018 году и разработан специально для передачи видео в Интернете. Поэтому он отличается высокой эффективностью, позволяет экономить битрейт, обеспечивает постоянное качество компрессии и не требует для потоковой передачи видео высокого качества столь же высокой скорости, которая требуется для конкурирующих форматов. Кодек AV1 — это формат, разработанный «Альянсом открытых медиа», а компания Netflix является членом данного альянса.

Членами Альянса также являются такие компании как Android, Chrome, Facebook, Xbox One, Windows, YouTube, Twitch, VLC, Cisco, Google Duo и ряд других, а это значить, что вскоре мы станем свидетелями того, как переходить на кодек AV1 будут всё новые и новые игроки рынка. Собственные тесты компании Netflix продемонстрировали, что кодек AV1 на 25% более эффективен, чем VP9, и при этом требует на 31% меньше битрейта, чем VP9, и на 22% беньше, меньше, чем HEVC. Во время теста, проведенного компанией Facebook, кодек AV1 продемонстрировал возможность сэкономить до 50% битрейта в сравнении с H.264, что немало. Результаты прочих тестов можно найти по этой ссылке.

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В Netflix заявили, что конечной целью компании является внедрение кодека AV1 на всех платформах, при этом мобильное пространство, безусловно, является идеальной средой для того, чтобы сделать первый шаг в данном направлении. Это, в частности, связано с тем, что использование нового кодека позволит снизить объёмы мобильного трафика, потребляемого пользователями Netflix при потреблении контента компании в дороги, а также устранить лаги и заикания, возникающие в моменты, когда сигнал сотовой сети становится слабым и нестабильным. Впрочем, кодек AV1 все ещё достаточно сырой, поэтому он не будет предлагаться пользователям по умолчанию. Вместо этого вам будет предложено включить функцию «Экономить трафик» в настройках приложения для получения контента, компрессированного в AV1.

Новому кодеку ещё предстоит пройти определённый период тестирования и усовершенствования, прежде, чем он будет готов к использованию на всех платформах (как того желают в Netflix). В настоящее время потоковый гигант спонсирует проведение экспериментов по усовершенствованию кодека с открытым исходным кодом с целью оптимизации производительности 10-битной цветопередачи с использованием декодера dav1d, который всё ещё находится в стадии зарождения. Параллельно компания Netflix сотрудничает со своими партнёрами, выпускающими чипсеты и устройства, стремясь расширить использование AV1 в среде аппаратного обеспечения. Учитывая тот факт, что использование кодека AV1 не предусматривает лицензионных отчислений, его широкое внедрение не потребует больших усилий при реализации, и он вполне может заменить собой технически устаревшие решения, особенно, если они требуют лицензирования.

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