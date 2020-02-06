lifecell запустил новый тариф для своих контрактных абонентов. Теперь клиенты контракта, подключившие «Platinum Контракт», смогут получать дополнительные преимущества «Platinum Контракт» Platinum-клуба lifecell, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, за 200 гривен в месяц абоненты получают более 30 ГБ мобильного интернета, безлим в сети и 500 минут на звонки абонентам других операторов, безлим на Facebook, Instagram, Twitter, а также 500 ГБ для хранения файлов в облачном хранилище lifebox.

Кроме того, тем, кто подключит «Platinum Контракт», будут доступны еще и дополнительные бонусы Platinum-клиентов. Среди них: Быстрое соединение с оператором call-центра, приоритетное решение вопросов и отдельная группа консультантов для общения с абонентами Platinum-клуба.

Напомним, в прошлом месяце lifecell запустил два новых тарифа – «Жара GO» и «Жара GO PLUS». Особенностью тарифов можно назвать дополнительные гигабайты за входящие звонки и снижение стоимости пакета услуг на 4 недели за совершенные исходящие звонки.

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