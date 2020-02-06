Легендарный испанский футбольный клуб «Барселона» планирует запустить весной этого года собственную подписную потоковую OTT-службу в рамках широкой программы по дальнейшему продвижению клуба в «цифровое пространство».

Весной этого года начинает работу новая круглосуточная потоковая платформа Barça TV+, которая будет частью ФК «Барселона». Платформа предложит своим пользователям различный футбольный контент – матчи, интервью, фрагменты игр – от Ла-Лиги, испанской профессиональной футбольной лиги.

Как сообщает издание Sports Pro Media, решение о запуске подписной платформы является частью более широкой стратегии, взятой на вооружение испанскими футбольными клубами, которая предусматривает запуск собственных цифровых платформ без посредников.

Наряду с контентом непосредственно от футбольного клуба «Барселона», на платформе будут транслироваться пресс-конференции первой команды, матчи сборных команд и домашние матчи всех женских команд испанской лиги Primera Iberdrola. Архивный контент будет включать баскетбол и хоккей на роликах, другие активы клуба.

«Нашими конкурентами являются уже не только футбольные клубы – наши конкуренты это и новички, которых мы не ожидали 10 лет назад. Это Netflix, YouTube, Fortnite, MindCraft и им подобные. Традиционно мы сотрудничали и сотрудничаем с крупнейшими в мире платформами», – заявил журналистам член правления ФК «Барселона» Дидак Ли на мероприятии, посвященном запуску платформы.

«Мы хотим установить прямой контакт с нашими болельщиками, мы хотим узнать о них больше – о том, что они любят, какими устройствами и гаджетами пользуются, ведь всё это должно помочь нам улучшить качество своей работы», – добавил он.

Издание Sports Pro Media пишет, что «отныне членство в клубе Culers, как называют фанатов ФК «Барселона», будет включать в себя неограниченный доступ к платформе Barça TV+ на бесплатной основе через официальный сайт клуба и мобильное приложение». Финансовые условия подписки не озвучиваются, однако известно, что цена будет варьироваться в зависимости от страны.

Впрочем, генеральный директор ФК «Барселона» Гиллем Грелл не склонен считать, что матчи первых команд будут транслироваться в глобальном масштабе на платформе, а в UEFA – руководящем органе европейского футбола – возлагают надежды на свою собственную потоковую службу UEFA.tv.

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