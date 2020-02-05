YouTube отменяет классический интерфейс и преходит на новый дизайн. Уже с марта текущего года видеохолдинг будет переводить пользователей на Material Design, передает Лига.Tech.

Как рассказали представители Google, отказ от старого интерфейса спустя три года после официального редизайна вызван тем, что классический дизайн платформы давно устарел и не имеет множества функций, необходимых пользователями.

Классический интерфейс YouTube будет недоступен уже с марта 2020 года. Пользователи, не перешедшие на Material Design, будут получать уведомления о необходимости использования нового дизайна. Возможно, для этого понадобится обновить браузер.

Напомним, на днях холдинг Alphabet, частью которого является Google, впервые озвучил доходы от рекламы на YouTube. В прошлом год они превысили $15 млрд.

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