OneWeb ищет возможность для запуска дополнительных 1260 спутников

По мере того, как компания OneWeb готовится начать ежемесячные запуски спутников для формирования своей широкополосной группировки, её руководство при поддержке американского сенатора призывают FCC рассмотреть поданную почти два года назад заявку на запуск ещё 1260 спутников. Об этом пишет издание SpaceNews.

Компания OneWeb и сенатор Тим Кейн от партии демократов, представляющий штат Вирджиния, обратились в Федеральную комиссию по электросвязи по поводу заявки, которая в случае позитивного решения позволит компании OneWeb обеспечивать доступ к широкополосному интернету на территории США с использованием в общей сложности 1 980 спутников. В настоящее время у компании имеется разрешение на использование 720 спутников, шесть из которых уже находятся на орбите, а ещё 34 будут запущены 7-го февраля.

В своём письме, направленном в FCC 24 января и размещённом на официальном сайте комиссии 27 января, компания OneWeb сообщает о том, что в ближайшее время ей необходимо будет увеличить количество запусков спутников для расширения своей космической группировки после 2021 года. По состоянию на сегодня компания уже согласовала с Arianespace запуск приблизительно 720 спутников, для отправки которых на орбиту будет произведено 20 запусков ракет типа «Союз», а также первый запуск ракеты Ariane 6, намеченный на конец текущего года.

Компания OneWeb, штаб-квартира которой расположена в Великобритании, не нуждается в получении одобрения от FCC для запуска спутников, однако, в компании рассматривают американский рынок как достаточно важный и способный оказать существенное влияние на дальнейшее развитие космической группировки. Одним из первых клиентов компании OneWeb является расположенная на Аляске компания Pacific Dataport, который надеется начать предлагать спутниковый интернет OneWeb уже в четвёртом квартале текущего года. Компания Pacific Dataport также является основным клиентом для первых малых геостационарных спутников нового класса, создаваемых стартапом Astranis.

Эрик Грэм, глава отдела по вопросам регулирования в OneWeb для Северной Америки, провёл 22-23 января встречи с комиссаром FCC Майклом О’Райли и другими сотрудниками FCC, чтобы обсудить вопрос лицензирования, говорится в письме OneWeb.

4 декабря 2019 года сенатор Кейн направил письмо в FCC с просьбой рассмотреть заявку компании OneWeb.

«Согласно имеющейся у меня информации, заявка [компании OneWeb] на изменение условий лицензии находится в Комиссии уже на протяжении более чем 18 месяцев, – пишет Кейн. – Соответственно, прошу вас обеспечить полноценное и честное рассмотрение проекта OneWeb, реализация которого может принести пользу гражданам Америки, проживающим на всей территории страны».

Штаб-квартира OneWeb в США расположена в г. Маклин, штат Вирджиния.

Председатель FCC Аджит Пай ответил Кейну 14 января, заявив, что в FCC «продолжают изучать возможность внесения изменений в лицензию OneWeb» и думают над тем «как увеличение количества спутников может повлиять на лицензиатов первого раунда обработки».

«Заверяем вас в том, что все заявки будут внимательно и беспристрастно рассмотрены», – написал Пай.

Пай отметил, что в 2019 году в FCC одобрили постройку компанией OneWeb двух наземных станций-шлюзов и в настоящее время изучают возможность выдачи разрешений ещё на три такие станции.

Компания OneWeb впервые подала в FCC заявку на частоты в Ku- и Ka-диапазоне в апреле 2016 года, запустив волну 11 подобных заявок от ряда компаний, среди которых – SpaceX, SES и Kepler Communications.

В компании OneWeb заявили, что считают длительность рассмотрения FCC заявки на внесение изменений в лицензию «удивительной», поскольку прочие заявки удовлетворялись. В 2018 году FCC одобрил запуск дополнительных спутников компаниями SpaceX и Telesat Canada, а также утвердил два изменения в группировке SpaceX.

В компании OneWeb отметили, что в марте 2018 года попробовали изменить свою заявку после того, как FCC отменила для спутниковых операторов крайние сроки на то, чтобы сохранить свои права доступа к рынку.

В 2017 году в FCC приняли решение, согласно которому операторам достаточно запустить всего 50% планируемых спутников группировки для сохранения доступа к рынку, при этом создание группировок должно быть завершено на протяжении девяти лет после получения разрешения от FCC. Ранее действующие правила предусматривали запуск всех спутников на протяжении шести лет.

После внесения изменений в правила компания OneWeb попыталась утвердить в FCC право доступа к рынку с полным количеством спутников, указанным в своей заявке, поданной в Международный союз электросвязи.

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