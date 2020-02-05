В Латвии сотрудники Службы госбезопасности провели обыски в здании Baltic Media Alliance Ltd. В частности, компания является ретранслятором российского «Первого канала», передает РБК.

Согласно данным, в Baltic Media Alliance входят 25 телеканалов, среди которых «РЕН ТВ Балтика» и «Первый балтийский канал», что показывают передачи российских телеканалов и местные передачи.

В ноябре прошлого года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) пресек трансляцию 9 российских телеканалов: «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино ПРЕМИУМ», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «ТЕЛЕКАФЕ» и «Петербург–Пятый канал».

Такое решение было принято в связи с санкциями против миллиардера Юрия Ковальчука — бенефициара холдинга, в который входят каналы. Бизнесмен был включен в список лиц, на которых Европейский совет наложил санкции из-за его влияния на нарушение территориальной целостности Украины.

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