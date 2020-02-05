Строительство 4G в киевском метрополитене оказалось под угрозой срыва. Столичные власти отнюдь не торопятся озвучить тарифы на использование коммунальной инфраструктуры, передает ITC.

О проекте по запуску 4G в киевском метро стали говорить после того, как компания Huawei выиграла тендер от Киевстар, Vodafone и lifecell и стала главным подрядчиком в этом строительстве.

На тот момент директор по корпоративным коммуникациям Vodafone Виктория Рубан говорила, что к концу 2020 года метрополитен будет уже полностью покрыт сетью четвертого поколения. Однако, как выяснилось, контракт на строительство был подписан только 18 октября 2019 года. Что однозначно указывало на перенос окончательных дат.

Дело в том, что подрядчику — компании Huawei — для начала работ необходимо получить право на доступ к подземной инфраструктуре. За соответствующим разрешением к городским властям обратились операторы связи, однако ответа стоит ожидать не ранее 7 ноября.

По словам директора по регуляторному обеспечению Киевстар Александра Когут, Киевсовет и по сей день не утвердил тарифы, из-за чего операторы и метрополитен не могут заключить договор и приступить к развертыванию сети.

«Спустя почти год после утверждения министерствами подзаконных актов для выполнения закона №1834 коммунальные предприятия Киева, включая метрополитен, остаются уполномоченными Киевским горсоветом заключать с операторами договоры доступа к инфраструктуре для развертывания телекоммуникационных сетей», — сказал он.

Тот факт, что запуск 4G в метро Киева откладывается именно по вине Киевсовета, подтвердили и в Vodafone, и в lifecell.

В КГГА отмечают, что данный вопрос сейчас находится на рассмотрении постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы. Ближайшее заседание должно было состояться сегодня, 5 февраля. Однако в декабре изучение данной проблемы уже переносилось депутатами Киевсовета, так что гарантий на то, что вскоре мы получим ответы — пока нет.

Напомним, ранее президент Киевстар Александр Комаров подсчитал, что внедрение 4G в киевском метро украинским операторам связи обойдется примерно в 20 миллионов долларов.

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