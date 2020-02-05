Huawei займется производством 5G-оборудования для европейского рынка. Для этого китайская компания планирует открыть в Европе несколько производственных центов по изготовлению специальных технических решений, передает российская служба Синьхуа.

Как сообщил представитель компании при Евросоюзе Лю Кан, сейчас Huawei как никогда привержена к сотрудничеству с Европой. Размещение точек производства в Европе поможет производить оборудование для европейских сетей 5G непосредственно по месту.

Кроме того, по словам бывшего заместителя председателя Еврокомиссии Вивиан Рединг, что такое решение китайского производителя очень позитивно повлияет на доверие ЕС к оборудованию Huawei.

Напомним, в конце прошлого месяца власти Великобритании разрешили Huawei частично присоединиться к строительству сетей 5G на территории королевства. При этом компания будет отгорожена от многих критически важных для Британии сфер.

Ранее, в октябре, Германия дала Huawei выход на немецкий рынок 5G. В проекте требований безопасности к сетям нового поколения Федерального сетевого агентства страны не прописан запрет на работу китайской компании на территории Германии.

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