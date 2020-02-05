Один из самых ожидаемых поединков февраля – реванш за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри смогут увидеть пользователи MEGOGO. Медиасервис договорился с американской боксерской промоутерской компанией Top Rank об эксклюзивных правах на показ события. Бой состоится в ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе (США).

Оба боксера не имеют ни одного поражения за всю свою профессиональную карьеру. Два года назад они впервые встретились в громком поединке, который закончился ничьей. Отвоевать титул чемпиона мира WBC, которым до сих пор владеет Уайлдер, Фьюри так и не удалось. В течение боя доминировал Фьюри, хотя Уайлдер дважды отправлял его в нокдаун. Бой длился 12 раундов, мнения судей полностью отличались, но все же результатом стала ничья. Поэтому спортсмены вновь встретятся, чтобы определить беспрекословного победителя.

Американский боксер Деонтей Уайлдер владеет титулом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC с 2015 года. Имеет на своем счету 41 победу, ни одного поражения и одну ничью, собственно, с Тайсоном Фьюри.

Британец Тайсон Фьюри имеет 29 побед и ничью с Уайлдером. В ноябре 2015 года одержал победу над Владимиром Кличко, и получил титулы чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе, ранее принадлежавшие Владимиру.

Удастся ли Фьюри отвоевать титул чемпиона мира, и кто все же из боксеров получит первое поражение – можно увидеть в ночь с 22 на 23 февраля на медиасервисе MEGOGO в разделе «Спорт». Более детальная информация о времени проведения поединка будет опубликована ближе к событию.

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