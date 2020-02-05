На сегодняшнем заседании, 5 февраля, Кабинет министров одобрил перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц для обеспечения связью 4G украинских сел. Это поможет улучшить доступ к мобильному интернету и ускорит строительство сетей, передает Finance.ua.

«Благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии. В апреле сеть начнет развивать оператор «Интертелеком», а в июле — мобильные операторы большой тройки», — сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Также премьер отметил, что намеченные темпы развития сохраняются. Это значит, что есть все шансы, что к 2024 году высокоскоростной интернет на 95% покроет транспортную инфраструктуру, населенные пункты и социальные объекты в стране.

Напомним, в прошлом месяце Кабмин принял решение о расширении диапазона мобильной связи. Благодаря этому, украинцы смогут получить возможность пользоваться интернетом даже в самолете.

Также было принято решение, направленное на упрощение процесса внедрения связи 4G в Украине. В частности, операторы теперь не должны выигрывать тендер на получение лицензии.

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