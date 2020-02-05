После первой партии спутников, который отправятся на орбиту с космодрома Байконур в Казахстане, компания OneWeb планирует ежемесячно выводить в космос при помощи ракеты типа «Союз» примерно по 30 спутников.

Компания OneWeb Satellites – совместное предприятие, созданное компаниями Airbus и OneWeb с целью разработки и производства спутников, планирует запустить в космос 34 спутника для группировки OneWeb. Запуск будет произведен с космодрома Байконур (Казахстан) 7 февраля в 2:42 ночи по местному времени (6 февраля 23:40 по киевскому времени).

Спутники, которые были доставлены на космодром двумя партиями (вторая прибыла лишь на прошлой неделе), прошли все необходимые тесты и в настоящее время уже находятся в грузовом модуле ракеты «Союз-2.1b».

Все спутники, стоимость производства которых составила половину стоимости производства стандартного космического аппарата, оснащены плазменными двигателями, позволяющими им достичь своего правильного положения на низкой околоземной орбите на высоте 1200 км.

Группировка OneWeb, которая на начальном этапе будет включать в себя 650 спутников, обеспечит связь по всему миру. В компании OneWeb намерены начать предлагать возможность подключения к высокоскоростному интернету по доступной цене в любом месте и для всех уже в 2021 году.

Комментируя предстоящий запуск, глава Airbus Space Systems Жан-Марк Наср, в частности, сказал: «Данный запуск станет для OneWeb огромным шагом вперёд, ещё больше приблизив её к достижению цели по улучшению качества связи по всему миру. Эти 34 спутника присоединятся на орбите к шести запущенным ранее и продемонстрировавшим безупречную работу в космосе. Наше совместное предприятие OneWeb Satellites производит по два спутника в день – это стало уже серийным производством, точно таким же, как производство самолётов компанией Airbus».

Генеральный директор OneWeb Satellites Тони Джингисс в свою очередь добавил: «Наблюдение за тем, как первая партия спутников, произведенных на нашем заводе, будут отделяться от ракеты «Союз» станет воплощением мечты, которой уже четыре года… И это лишь начало! Наш завод продолжает наращивать мощности и оптимизировать производство, чтобы выпустит следующую партию… И следующую … И ещё следующую!».

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