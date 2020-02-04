Холдинг Alphabet, частью которого является Google, впервые озвучил доходы от рекламы на YouTube. В прошлом год они превысили $15 млрд, передает Газета.ru.

Согласно данным, компания могла выпустить такой отчет впервые за всю историю для успокоения своих инвесторов — последние могли быть недовольны результатами квартального отчета. Хотя, если верить данным Alphabet, беспокоиться не о чем: за прошлый год только за счет рекламы видеохостинг окупил свое приобретение почти в девять раз.

Отмечается, что 15 миллиардов долларов, которые YouTube заработал в 2019 году на рекламе, составили около 9% от общего дохода Alphabet за 2019 год в $162 млрд.

Кроме того, эти же $15 млрд являются всего одной пятой рекламных доходов Facebook, но при этом в шесть раз превышают доходы видеосервиса Twitch, владельцем которого является Amazon.

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