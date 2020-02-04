Компания Spacecom, являющаяся оператором спутников AMOS, сообщила о том, что она начинает предоставлять ёмкости в Ku-диапазоне на спутнике связи AMOS-17 компании PanAccess – ведущей немецкой компании, предоставляющей услуги радиовещания, которая будет использовать их для ведения вещания на Нигерию.

Растущий вещательный пакет PanAccess, формируемый в Германии, включает в себя десятки телеканалов, которые транслируются в открытом виде на Африки с орбитальной позиции 17 восточной долготы. Компания PanAccess специализируется на предоставлении по всему миру высококачественных односторонних или двусторонних решений в сфере CAS и DRM. Он предлагает полный спектр услуг для потребителей, использующих любые устройства.

Генеральный директор компании PanAccess Роланд Шлихтинг заметил: «Мы в восторге от той оперативности, с которой компания Spacecom ответила на наш запрос, обеспечив нам возможность быстро и эффективно начать вещание. В PanAccess рассматривают рост нашей абонентской базы в Нигерии достаточно важным, поскольку данная страна является ключевым рынком, и мы будем продолжать расширять выбор каналов для зрителей в этой стране».

В свою очередь, вице-президент компании Spacecom по вопросам продаж Эяль Альтшулер заявил: «Благодаря слаженной работе с коллективом компании PanAccess нам удалось вывести в эфир их пакет менее чем через 48 часов после того, как мы начали работать над данным проектом. AMOS-17 – замечательный спутник, работающий в Ku-, Ka- и HTS C-диапазоне. Жители Нигерии смогут оценить качество работы и предлагаемых услуг самого мощного, технически совершенного спутника, обслуживающего регион. С момента ввода данного спутника в коммерческую эксплуатацию в конце 2019 года он активно помогает нам развивать наш бизнес на всём континенте».

Компания Spacecom, являющаяся оператором спутников AMOS-3 и AMOS-7, расположенных в орбитальных позициях 4 з.д., AMOS-17 – в позиции 17 в.д. и AMOS-4 в позиции 65 в.д., предоставляет высококачественные услуги вещания и связи на территории Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии для операторов DTH-платформ, интернет-провайдеров (ISP), операторов телекоммуникаций и операторов мобильной связи, сетевых интеграторов и правительственных учреждений.

Благодаря вводу в эксплуатацию спутника AMOS-17, работающего в орбитальной позиции 17 восточной долготы, компания Spacecom сможет значительно расширить своё покрытие в странах Азии и Африки, укрепив таким образом свои позиции в качестве ведущего спутникового оператора, обслуживающего многие регионы.

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