lifecell провел бесплатный Wi-Fi в автобусы Gunsel Group. Пассажиры 28 автобусов получили возможность свободного беспроводного доступа к интернету во время путешествий по Украине, сообщает пресс-служба оператора.

Согласно данным, lifecell установил в автобусах оборудование для доступа к сети в конце декабря. В течение полутора месяца пассажиры всех маршрутов Gunsel Group тестировали работу Wi-Fi.

«Благодаря реализации проекта по обеспечению автобусов Gunsel Group бесплатным WiFi клиенты этой компании, путешествующие по всей Украине, получили доступ к сети Интернет. Количество таких пассажиров ежемесячно составляет около 27000 человек», — сказано в пресс-релизе.

Таким образом каждый пассажир мог свободно подключаться к социальным сетям, мессенджерам, почтовым сервисам, веб-серфингу, радио онлайн и другим сервисам. На отдельных участках маршрутов скорость позволяла даже просмотр видео

онлайн или загрузку объемных файлов.

Отмечается, что техническое решение для данного проекта lifecell разрабатывал совместно с партнерской компании DEPS, которая является поставщиком и интегратором

этого оборудования.

«Каждый из 28 автобусов Gunsel Group был оборудован специальным роутером Mikrotik и двумя отдельными внешними антеннами 3G/LTE и WiFi для улучшения качества приема сигнала от мобильной сети и обеспечения доступа к Интернету внутри автобуса на протяжении всего маршрута, даже на остановках (при выключенном двигателе)», — пишет пресс-служба оператора.

Напомним, недавно lifecell подал заявку на регистрацию бренда с изображением 5G. Оператор связи претендует на 35 (реклама) и 39 (связь) классы товаров и услуг.

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