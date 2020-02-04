Аналитики прогнозируют снижение доходов от продажи телеком-оборудования. Всему виной – виртуализация

Согласно данным отчёта Dell’Oro Group – агентства, специализирующегося на информации из сектора телекоммуникаций, сетей, дата-центров и IT-индустрии – доходы от продаж оборудования для кабельных сетей широкополосного доступа в период с 2019 по 2024 год будут снижаться с CAGR равным 2%.
Виртуализация сетевой инфраструктуры, которая уже имеет место на кабельном рынке, распространится и на оборудование для прочих секторов отрасли, что в конечном итоге приведёт к снижению доходов от продажи традиционного телеком-оборудования.
«Операторы по всему миру продолжают вкладывать деньги в развитие сетей широкополосного доступа, однако, всё активнее увеличивают ёмкости за счёт более дешёвого виртуализированного оборудования, – говорит старший директор отдела исследований в Dell’Oro Group Джефф Хейнен. – Виртуализация в сочетании с насыщением на рынках ряда развитых стран приведет к постепенному снижению доходов от продажи оборудования для широкополосного доступа во всем мире».
Дополнительные факты из отчёта «Прогноз развития рынка широкополосного доступа на ближайшие 5 лет»:
- Доходы от продажи оборудования CMTS/CCAP вырастут в период с 2019 по 2024 год с 90 миллионов долларов до 418 миллионов долларов, поскольку кабельные операторы по всему миру всё активнее используют данные платформы для расширения ёмкости своих сетей.
- Объёмы продаж маршрутизаторов с поддержкой ячеистой сети и широкополосных устройств CPE в 2020 году достигнут отметки в 30 миллионов единиц.