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Аналитики прогнозируют снижение доходов от продажи телеком-оборудования. Всему виной – виртуализация

Борис Скуратовский
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Telecom / телекоммуникации
Согласно данным отчёта Dell’Oro Group – агентства, специализирующегося на информации из сектора телекоммуникаций, сетей, дата-центров и IT-индустрии – доходы от продаж оборудования для кабельных сетей широкополосного доступа в период с 2019 по 2024 год будут снижаться с CAGR равным 2%.

Виртуализация сетевой инфраструктуры, которая уже имеет место на кабельном рынке, распространится и на оборудование для прочих секторов отрасли, что в конечном итоге приведёт к снижению доходов от продажи традиционного телеком-оборудования.

«Операторы по всему миру продолжают вкладывать деньги в развитие сетей широкополосного доступа, однако, всё активнее увеличивают ёмкости за счёт более дешёвого виртуализированного оборудования, – говорит старший директор отдела исследований в Dell’Oro Group Джефф Хейнен. – Виртуализация в сочетании с насыщением на рынках ряда развитых стран приведет к постепенному снижению доходов от продажи оборудования для широкополосного доступа во всем мире».

Дополнительные факты из отчёта «Прогноз развития рынка широкополосного доступа на ближайшие 5 лет»:

  • Доходы от продажи оборудования CMTS/CCAP вырастут в период с 2019 по 2024 год с 90 миллионов долларов до 418 миллионов долларов, поскольку кабельные операторы по всему миру всё активнее используют данные платформы для расширения ёмкости своих сетей.
  • Объёмы продаж маршрутизаторов с поддержкой ячеистой сети и широкополосных устройств CPE в 2020 году достигнут отметки в 30 миллионов единиц.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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