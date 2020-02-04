Эксперты уже располагают примерными данными, касательно характеристик разрабатываемого новейшего стандарта сотовой связи — 6G. В частности, по предварительным подсчетам, сеть шестого поколения будет в 8 тысяч раз быстрее, нежели ее предшественник — 5G, передает Ferra.

Такая спешка может показаться забавной, учитывая, что даже 5G-сеть еще не развернута по всему миру. Однако эксперты уже сейчас подсчитали возможную скорость передачи данных по сетям шестого поколения специально для Министерства науки и технологий Китая.

По их подсчётам, скорость передачи данных по 6G-сетям может достигнуть 1 ТБ/с или 1000 ГБ/с или 8000 Гбит/с. А это в 8000 раз больше скорости в сетях 5G.

Важно учитывать, что на практике скорость 6G может оказать ниже, но все равно она будет значительно превышать показатели предыдущего стандарта связи. Эксперты утверждают, что по 6G можно будет за одну секунду скачать 142 часа высококачественного видео.

Напомним, по прогнозам аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BofA), через 10 лет стандарт связи 5G устареет, а миру потребуется более совершенная технология — 6G, в связи с чем уже к 2028 году стоит ожидать появления первых коммерческих проектов шестого поколения.

Впрочем, мир уже делает небольшие шаги в сторону стандарта новейшего поколения. К примеру, в сентябре российские инженеры сообщили о своей работе над 6G-модемами. Разработчики планируют реализовать внедрение технологии без создания новой инфраструктуры.

Месяцем ранее стало известно, что к разработкам сетевых решений для технологии 6G приступила компания Huawei. Для этого производитель начал сотрудничество с 13 передовыми исследовательскими институтами.

Более того, Южная Корея сообщила о работе по созданию решений для 6G еще в начале текущего года. Компания LG договорилась о сотрудничестве с Институтом передовых технологий (KAIST). Совместно они построят лабораторию для исследований в сфере 6G в городе Тэджон.

Позже к работам над связью шестого поколения приступило подразделение Advanced Communications Research Center, являющееся частью Samsung Research.

А буквально на днях японская телекоммуникационная компания NTT DOCOMO представила Белую книгу по теме 6G – системы мобильной связи шестого поколения, которую компания планирует запустить на коммерческой основе к 2030 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.